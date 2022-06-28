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1 час назад

Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании

Газета.Ruиещё 3

Адвокат Вадим Прохоров подтвердил, что его клиента - муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, задержала полиция.

Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня — во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", — сказано в социальной сети юриста.

Как пишет РИА "Новости", на месте Прохоров журналистам ничего не подтверждает. Также сообщается, что корреспондент издания, за стеклянной дверью отделения полиции видит человека, похожего на Яшина..Полицейские составили в отношении муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина административный протокол по статье о невыполнении законных требований полицейского, заявила журналистка Ирины Баблоян. Яшин находится в ОМВД "Лужники", куда его доставили после задержания у Новодевичьего монастыря. До этого депутат неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения порядка организации массовых акций.

Происшествия,Ирина Баблоян,Вадим Прохоров,Илья Яшин,
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