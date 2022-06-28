Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании

Адвокат Вадим Прохоров подтвердил, что его клиента - муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, задержала полиция.
"Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня — во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", — сказано в социальной сети юриста.
Как пишет РИА "Новости", на месте Прохоров журналистам ничего не подтверждает. Также сообщается, что корреспондент издания, за стеклянной дверью отделения полиции видит человека, похожего на Яшина..Полицейские составили в отношении муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина административный протокол по статье о невыполнении законных требований полицейского, заявила журналистка Ирины Баблоян. Яшин находится в ОМВД "Лужники", куда его доставили после задержания у Новодевичьего монастыря. До этого депутат неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения порядка организации массовых акций.