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59 минут назад

Полиция задержала московского депутата Яшина

Lenta.ruиещё 1

Полиция задержала муниципального депутата Красносельского округа Москвы Илью Яшина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Ирина Баблоян.

Полиция задержала московского депутата Яшина
Фото: ТАССТАСС

«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала Баблоян.

По ее словам, Яшина должны были доставить в ОВД «Хамовники», позже он сообщил, что его доставили в ОВД «Лужники». Там сотрудник полиции сказал Баблоян, что с депутатом «все хорошо». В отделение отправился адвокат Вадим Прохоров.

В мае Тушинский суд Москвы оштрафовал Илью Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Всего суд рассмотрел три протокола в отношении депутата. По каждому из них был назначен штраф в 30 тысяч рублей. Сам мундеп объявил, что планирует обжаловать решение после получения полного судебного постановления.

Происшествия,Ирина Баблоян,Вадим Прохоров,Илья Яшин,
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