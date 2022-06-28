Полиция задержала московского депутата Яшина

Полиция задержала муниципального депутата Красносельского округа Москвы Илью Яшина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Ирина Баблоян.

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«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала Баблоян.

По ее словам, Яшина должны были доставить в ОВД «Хамовники», позже он сообщил, что его доставили в ОВД «Лужники». Там сотрудник полиции сказал Баблоян, что с депутатом «все хорошо». В отделение отправился адвокат Вадим Прохоров.