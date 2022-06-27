В Миссури поезд с 243 пассажирами сошел с рельсов

Поезд с 243 пассажирами, следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошел с рельсов у города Мендон (штат Миссури), информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает в понедельник телеканал Fox News.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Компания-перевозчик Amtrak подтвердила, что авария произошла в 13:42 по местному времени (21:42 мск). На место происшествия выехали экстренные службы. В интернете уже появились фотографии, на которых люди стоят на перевернутых вагонах.