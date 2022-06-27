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1 час назад

Эксперт объяснил инцидент со взрывом вейпа во рту подростка

Елена Прошина

Причиной взорвавшего во рту подростка в Химках вейпа вероятнее всего стал его перегрев на солнце. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров.

Эксперт объяснил инцидент со взрывом вейпа во рту подростка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, электронные сигареты и вейпы работают на литий-ионных аккумуляторов, нахождение которых в течение длительного времени под прямыми солнечными лучами может приводить к их перегреву. И соответственно возникает риск взрыва, что и произошло, уверен Владимиров.

Он добавил, что вышеозвученные правила эксплуатации вейпов работают и в отношении любых других средств электронной доставки никотина. Также Владимиров отметил, что на данный момент Союз принимает строгие меры по пресечению доступа несовершеннолетних к электронкам.

Ранее сообщалось, что у подростка в подмосковных Химках во рту взорвался вейп. В результате инцидента у него серьезно пострадали пальцы рук, губы, зубы и кончик носа. Он был госпитализирован в больницу.

Происшествия,Дмитрий Владимиров,
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