Эксперт объяснил инцидент со взрывом вейпа во рту подростка

Причиной взорвавшего во рту подростка в Химках вейпа вероятнее всего стал его перегрев на солнце. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий Дмитрий Владимиров.
По его словам, электронные сигареты и вейпы работают на литий-ионных аккумуляторов, нахождение которых в течение длительного времени под прямыми солнечными лучами может приводить к их перегреву. И соответственно возникает риск взрыва, что и произошло, уверен Владимиров.
Он добавил, что вышеозвученные правила эксплуатации вейпов работают и в отношении любых других средств электронной доставки никотина. Также Владимиров отметил, что на данный момент Союз принимает строгие меры по пресечению доступа несовершеннолетних к электронкам.
Ранее сообщалось, что у подростка в подмосковных Химках во рту взорвался вейп. В результате инцидента у него серьезно пострадали пальцы рук, губы, зубы и кончик носа. Он был госпитализирован в больницу.