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49 минут назад

Тушение лесного пожара в Красноярском крае показали на видео

Александр Кузьмин

В окрестностях села Большая Иня Красноярского края специалисты краевого лесопожарного центра тушат пожар. Предварительная причина возгорания — сухая гроза.

Очаг огня на площади 1000 кв. м обнаружила патрульная группа: вспыхнули деревья на вершине холма. Работы по тушению осложняются большим количеством сухих и поваленных деревьев, а также крутыми склонами.

Сотрудники Минусинской лесопожарной станции проложили минполосы, закольцевали пожар и проводят встречный отжиг. Кроме того, они проливают кромку водой из ранцевых лесных огнетушителей и разбирают завалы с помощью бензопил.

Происшествия,Пожары,Видео,
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