Тушение лесного пожара в Красноярском крае показали на видео

В окрестностях села Большая Иня Красноярского края специалисты краевого лесопожарного центра тушат пожар. Предварительная причина возгорания — сухая гроза.
Очаг огня на площади 1000 кв. м обнаружила патрульная группа: вспыхнули деревья на вершине холма. Работы по тушению осложняются большим количеством сухих и поваленных деревьев, а также крутыми склонами.
Сотрудники Минусинской лесопожарной станции проложили минполосы, закольцевали пожар и проводят встречный отжиг. Кроме того, они проливают кромку водой из ранцевых лесных огнетушителей и разбирают завалы с помощью бензопил.