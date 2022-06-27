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54 минуты назад

Вылетевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги

Lenta.ru

Airbus A320, летящий по маршруту МурманскМосква, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Вылетевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал бедствия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, сигнал бедствия был подан на девятой минуте полета, причина устанавливается. Посадка воздушного судна запланирована в 16:20 в московском аэропорту Шереметьево. В настоящий момент лайнер следует в столицу без изменения курса.

Ранее в июне стойка шасси загорелась у самолета авиакомпании «Ираэро», следовавшего из Бодайбо в Иркутск. На борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров, никто из них не пострадал.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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