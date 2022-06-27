Вылетевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал бедствия

Airbus A320, летящий по маршруту Мурманск — Москва, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

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По данным агентства, сигнал бедствия был подан на девятой минуте полета, причина устанавливается. Посадка воздушного судна запланирована в 16:20 в московском аэропорту Шереметьево. В настоящий момент лайнер следует в столицу без изменения курса.