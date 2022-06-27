Экс-чиновник Ставрополья получил тюремный срок за многомиллионные взятки

Бывший зампред кабмина Ставрополья Александр Золотарев получил срок за многомиллионные взятки — суд дал ему девять лет колонии строгого режима. Следствие полагает, что россиянин получил более 63 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за покровительство при реализации строительных контрактов. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 27 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, в период с 2017 по 2019 годы Золотарев сговорился с бывшим министром строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, через него он и получил более 63 миллионов рублей за помощь и покровительство. Речь идет о строительстве трех объектов медицинских учреждений в городе Ставрополе.

Золотарев получал взятки за свои незаконные услуги как минимум пять раз, потому под суд он пошел по пяти эпизодам статьи «Получение взятки» УК РФ. Россиянин получал взятки не только деньгами: один коммерсант передал ему автоприцеп стоимостью 360 тысяч рублей за помощь в получении выгодных строительных подрядов, также в одном из преступных эпизодов в качестве взятки он получил 900 тысяч рублей и услугу по ремонту декоративного пруда на 100 тысяч рублей.

Уголовные дела были возбуждены по материалам региональных ФСБ и МВД России, следователи СКР провели более 50 обысков, допросили более 100 свидетелей, и своевременно арестовали имущество осужденного на сумму более 30 миллионов рублей. Помимо срока в девять лет строгого режима суд также оштрафовал фигуранта на 150 миллионов рублей.