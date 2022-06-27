На станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге утром в понедельник, 27 июня, произошло ЧП. Одна из пассажирок не выдержала жары и упала в обморок. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Видео с места происшествия сняли на видео очевидцы. Видео опубликовано в группе "Видео от ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
«В метро «Проспект Просвещения» женщине стало плохо. Остановилась около кабины дежурного по эскалатору, держалась за нее. Потом я прошел, слышу звук удара, повернулся, а она лежит без чувств», – пишут петербуржцы.
На помощь женщине бросились и сотрудники метрополитена, и пассажиры.