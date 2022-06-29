УФСБ задержало экстремистов в Волгоградской области

Правоохранители выявили на территории региона жителей, которых подозревают в причастности к созданию в области экстремистской организации.

По информации пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области, члены сообщества на собраниях обсуждали вопросы подготовки к захвату власти. При этом они планировали применить в отношении правоохранителей и военнослужащих огнестрельное оружие и легковоспламеняющиеся смеси. Эти же средства они намеревались использовать для захвата объектов социальной инфраструктуры.