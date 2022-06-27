Без вести пропавшая шестилетняя девочка нашлась дома

«Наш инспектор по делам несовершеннолетних вместе с сотрудником уголовного розыска направились к дому по Мясокомбинатскому проезду, где проживает женщина. В окно они увидели, что девочка спит на кровати, дом был закрыт изнутри», — прокомментировала инцидент заместитель начальника ООДУУП и ПДН МВД подполковник полиции Наталия Чапурина.