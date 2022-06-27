Без вести пропавшая шестилетняя девочка нашлась дома

Жительница Чебоксар обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетней дочери. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.
По словам матери, некоторое время она пыталась найти ребенка самостоятельно.
Наряды полиции были отправлены на поиски ребенка.
«Наш инспектор по делам несовершеннолетних вместе с сотрудником уголовного розыска направились к дому по Мясокомбинатскому проезду, где проживает женщина. В окно они увидели, что девочка спит на кровати, дом был закрыт изнутри», — прокомментировала инцидент заместитель начальника ООДУУП и ПДН МВД подполковник полиции Наталия Чапурина.
По данным ведомства, женщина поехала с дочерью к друзьям. Девочка устала и решила самостоятельно вернуться домой.
Женщина уже стоит на учете и числится как неблагополучный родитель. Из-за случившегося в отношении матери составили административный протокол.