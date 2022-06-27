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1 час назад

В Чебоксарах без вести пропавшая шестилетняя девочка нашлась дома

Газета.Ru

Жительница Чебоксар обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетней дочери. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Без вести пропавшая шестилетняя девочка нашлась дома
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам матери, некоторое время она пыталась найти ребенка самостоятельно.

Наряды полиции были отправлены на поиски ребенка.

«Наш инспектор по делам несовершеннолетних вместе с сотрудником уголовного розыска направились к дому по Мясокомбинатскому проезду, где проживает женщина. В окно они увидели, что девочка спит на кровати, дом был закрыт изнутри», — прокомментировала инцидент заместитель начальника ООДУУП и ПДН МВД подполковник полиции Наталия Чапурина.

По данным ведомства, женщина поехала с дочерью к друзьям. Девочка устала и решила самостоятельно вернуться домой.

Женщина уже стоит на учете и числится как неблагополучный родитель. Из-за случившегося в отношении матери составили административный протокол.

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