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9 минут назад

В СК прокомментировали новости об уголовном деле из-за смерти Шатунова

Мария Иванова

В Следственном комитете (СК) РФ опровергли информацию об уголовном деле, якобы возбужденном из-за смерти певца Юрия Шатунова. Об этом сообщает РИА Новости.

В СК прокомментировали сообщения об уголовном деле из-за смерти Шатунова
Фото: ТАССТАСС

Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. У него остались жена и двое детей.

Причиной смерти певца стал обширный инфаркт.

СМИ писали, что вечером 22 июня Шатунов начал жаловаться на самочувствие и ему вызвали скорую помощь. Сообщалось, что медики диагностировали инфаркт миокарда и решили госпитализировать певца, но спасти его не удалось.

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«Комсомольская правда» написала со ссылкой на директора певца, что против врачей скорой, приехавших к Шатунову, возбудили уголовное дело.

Собеседник газеты рассказал, что сначала диспетчер скорой помощи посоветовала самостоятельно отвезти певца в больницу, чтобы не пришлось долго ждать. Друзья привезли его в ближайший травмпункт, где сказали, что случай тяжелый, туда же прислали бригаду скорой.

Директор певца заявил «КП», что скорая оказалась «древней газелью без аппаратуры». Шатунов, по его словам, скончался по дороге в больницу. При этом директор отметил, что претензий к врачам у близких артиста нет.

Происшествия,Юрий Шатунов,Следственный комитет,
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