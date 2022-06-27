Власти Челябинска заявили о диверсиях на дорогах

Неизвестные намеренно забрасывают ливневые канализации мешками с мусором, чтобы скомпрометировать работу городских властей Челябинска, заявила глава города Наталья Котова.

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«Там, где есть провокации – на дорогу бросаются специальные мешки или еще как-то закрываются «ливневки», чтобы вода не уходила – надо об этом говорить. Как в последний раз, когда «ливневка» была забросана мешками с мусором, а кто-то ловил хайп на том, что улицы залиты. Люди должны видеть, с кем мы имеем дело», – приводит Ura.ru слова Котовой.

Июнь ознаменовался в Челябинской области затяжными дождями и грозами. На прошлой неделе осадки усилились, что привело к затоплению улиц. На выходных «поплыл» Миасс, ранее под воду ушел центр города Кыштыма.