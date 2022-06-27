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13 минут назад

Власти Челябинска заявили о диверсиях на дорогах

Деловая газета "Взгляд"

Неизвестные намеренно забрасывают ливневые канализации мешками с мусором, чтобы скомпрометировать работу городских властей Челябинска, заявила глава города Наталья Котова.

Власти Челябинска заявили о диверсиях на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там, где есть провокации – на дорогу бросаются специальные мешки или еще как-то закрываются «ливневки», чтобы вода не уходила – надо об этом говорить. Как в последний раз, когда «ливневка» была забросана мешками с мусором, а кто-то ловил хайп на том, что улицы залиты. Люди должны видеть, с кем мы имеем дело», – приводит Ura.ru слова Котовой.

Июнь ознаменовался в Челябинской области затяжными дождями и грозами. На прошлой неделе осадки усилились, что привело к затоплению улиц. На выходных «поплыл» Миасс, ранее под воду ушел центр города Кыштыма.

Ранее в МЧС России сообщали, что в Краснодарском крае два автомобиля с людьми унесло в море, пока удалось спасти одного из восьмерых человек. В СК уточняли, что в числе унесенных в автомобилях в море в Краснодарском крае были трое детей. Региональный следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Происшествия,Наталья Котова,МЧС России,Следственный комитет,
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