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1 час назад

Мошенник обманом забрал 2,5 миллиона рублей у российских пенсионеров

Lenta.ru

Во Владивостоке задержали 21-летнего молодого человека, забравшего 2,5 миллиона рублей у пенсионеров. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Мошенник обманом забрал 2,5 млн рублей у российских пенсионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в отдел полиции Ленинского района города обратился 78-летний мужчина. Он рассказал, что передал полмиллиона рублей незнакомцу, одетому в темную ветровку с капюшоном и прятавшему лицо под медицинской маской. Тот позвонил пенсионеру накануне и потребовал деньги за то, чтобы сын потерпевшего, который якобы избил человека, избежал уголовной ответственности. Желая спасти близкого родственника, пожилой приморец сразу пошел в ближайшее отделение банка и снял нужную сумму.

Вскоре сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу вышли на след злоумышленника. Он раскаялся в содеянном и рассказал полиции, что подрабатывал курьером. В его задачу входил сбор денег у обманутых пенсионеров и перевод их на счета организаторов схемы. Следователи установили, что подобным образом он получил еще два миллиона рублей от пожилых жителей из Хорольского района, Находки и поселка Ливадия. По данным фактам возбудили уголовные дела, на время следствия фигуранта арестовали.

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