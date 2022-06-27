Мошенник обманом забрал 2,5 млн рублей у российских пенсионеров

Во Владивостоке задержали 21-летнего молодого человека, забравшего 2,5 миллиона рублей у пенсионеров. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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По данным ведомства, в отдел полиции Ленинского района города обратился 78-летний мужчина. Он рассказал, что передал полмиллиона рублей незнакомцу, одетому в темную ветровку с капюшоном и прятавшему лицо под медицинской маской. Тот позвонил пенсионеру накануне и потребовал деньги за то, чтобы сын потерпевшего, который якобы избил человека, избежал уголовной ответственности. Желая спасти близкого родственника, пожилой приморец сразу пошел в ближайшее отделение банка и снял нужную сумму.