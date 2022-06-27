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48 минут назад

NYT: на адвоката Трампа Джулиани совершили нападение

ТК «Звезда»

На адвоката бывшего президента Америки Дональда Трампа Рудольфа Джулиани неизвестный совершил нападение. Об этом сообщает издание The New York Times.

На адвоката Трампа Джулиани совершили нападение
Фото: hoo-me.com MediaPunch via www.im Globallookpresshoo-me.com MediaPunch via www.im Globallookpress

Утверждается, что нападавшего уже задержала полиция, сейчас жизни и здоровью Джулиани ничего не угрожает.

«Внезапно я чувствую этот "Бам!" по своей спине. Я не знаю, помогли ли мне не упасть, но я чуть не упал... Я чувствую эту ужасную боль в спине», - рассказывает сам адвокат.

На Джулиани, как отмечается, напали в магазине. Незнакомец подошел к нему сзади и ударил по спине. СМИ уточняет, что при этом неизвестный выразил мнение о решении Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на обороты.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты за последние два года стали посмешищем для всего мира. Более того, по его словам, государство за это время пришло в упадок. Экс-глава государства перечислил в качестве основных проблем рекордный уровень инфляции и стоимости на топливо, высокий показатель преступности, отсутствие свободы прессы.

Происшествия,Рудольф Джулиани,Дональд Трамп,
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