На адвоката Трампа Джулиани совершили нападение

На адвоката бывшего президента Америки Дональда Трампа Рудольфа Джулиани неизвестный совершил нападение. Об этом сообщает издание The New York Times.

Фото: hoo-me.com MediaPunch via www.im Globallookpress hoo-me.com MediaPunch via www.im Globallookpress

Утверждается, что нападавшего уже задержала полиция, сейчас жизни и здоровью Джулиани ничего не угрожает.

«Внезапно я чувствую этот "Бам!" по своей спине. Я не знаю, помогли ли мне не упасть, но я чуть не упал... Я чувствую эту ужасную боль в спине», - рассказывает сам адвокат.

На Джулиани, как отмечается, напали в магазине. Незнакомец подошел к нему сзади и ударил по спине. СМИ уточняет, что при этом неизвестный выразил мнение о решении Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на обороты.