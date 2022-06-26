20 человек задержали за громкую музыку и стрельбу у ТЦ в Москве

"Инцидент произошел недалеко от торгового центра "Европейский". Там остановился праздничный кортеж, и из автомобиля Mercedes неизвестные устроили стрельбу, предварительно, из охолощенного оружия. Также звучала громко музыка. Полицейские за нарушение общественного порядка в полицию доставили около 20 человек", - сказал собеседник агентства.