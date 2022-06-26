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1 час назад

За громкую музыку и стрельбу у ТЦ на западе Москвы в полицию доставили около 20 человек

ТАСС

Участники праздничного кортежа устроили стрельбу возле ТЦ "Европейский" на западе Москвы, порядка 20 человек доставили в полицию. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

20 человек задержали за громкую музыку и стрельбу у ТЦ в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инцидент произошел недалеко от торгового центра "Европейский". Там остановился праздничный кортеж, и из автомобиля Mercedes неизвестные устроили стрельбу, предварительно, из охолощенного оружия. Также звучала громко музыка. Полицейские за нарушение общественного порядка в полицию доставили около 20 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о доставлении в полицию нарушителей общественного порядка, не уточнив их количество. Решается вопрос о привлечении задержанных к административной ответственности.

"Пострадавших нет", - сказали в главке.

Происшествия,МВД России,
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