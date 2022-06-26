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2 часа назад

Мотоцикл вылетел в толпу зрителей во время соревнований на Урале

Елена Прошина

В Свердловской области на чемпионате России по мотокроссу с колясками один из спортсменов не справился с управлением. Он буквально вылетел с трассы и врезался в зрителей.

Отмечается, что видео получило широкое распространение в местных пабликах. Информации от официальных лиц пока нет. Данные о пострадавших в настоящее время также отсутствуют.

Ранее на трассе Екатеринбург - Серов 35-летний мотоциклист попал в смертельное ДТП. Он врезался в стоявший на перекрестке BMW. Удар отбросил его на встречную полосу, по которой ехал автомобиль Toyota Land Cruiser, сообщает Ura.ru.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что у погибшего в ДТП мужчины был приличный стаж управления мотоциклами, порядка 13 лет. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В день аварии мотоциклист ехал с проводившегося в Тюмени байк-фестиваля.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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