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20 минут назад

В Санкт-Петербурге грузовик протащил легковушку по трассе. Видео

Александр Кузьмин

Грузовик подрезал и протащил легковой автомобиль по трассе в Санкт-Петербурге. Видео было опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» .

Авария произошла на Кольцевой автодороге (КАД). Легковая машина ехала по правой полосе, когда двигавшийся слева грузовик резко перестроился и «зацепил» ее. Фура протащила автомобиль несколько десятков метров, после чего его развернуло на дороге.

В момент аварии в легковом автомобиле находилась семья с ребенком. Никто не пострадал.

Происшествия,Видео,
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