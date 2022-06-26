Грузовик подрезал и протащил легковой автомобиль по трассе в Санкт-Петербурге. Видео было опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» .

Авария произошла на Кольцевой автодороге (КАД). Легковая машина ехала по правой полосе, когда двигавшийся слева грузовик резко перестроился и «зацепил» ее. Фура протащила автомобиль несколько десятков метров, после чего его развернуло на дороге.