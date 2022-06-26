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3 часа назад

Спасатель обнаружил ребенка без признаков жизни в бассейне

Lenta.ru

Ребенок утонул в Курортном районе Санкт-Петербурга. Информацию об инциденте опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram.

Спасатель обнаружил ребенка без признаков жизни в бассейне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, трагедия произошла 25 июня в загородном клубе. Сообщается, что четырехлетнего мальчика без признаков жизни обнаружил спасатель. В состоянии клинической смерти его госпитализировали из SPA-отеля.

Известно, что ребенка оставила одного в бассейне 48-летняя тетя. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее трое детей 5-6 лет утонули в Тверской области. Их тела обнаружили на берегу Негочанского водохранилища. Начата доследственная проверка по данному факту.

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