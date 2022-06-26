Кровля церкви загорелась в Петербурге

В МЧС Санкт-Петербурга сообщили, что утром 26 июня произошло возгорание в церкви города, у здания загорелась кровля.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что сообщение о пожаре на Приозерском шоссе, дом 12, корпус 1 поступило в 06:05.
«В кирпичном, обшитом деревом, размером 33 на 6 м 2016 года постройки здании церкви горит кровля по всей площади», — отмечается в заявлении.
По данным МЧС, в 07:52 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее сообщалось, что в Астрахани ликвидировали возгорание трёх жилых домов.