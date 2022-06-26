Кровля церкви загорелась в Петербурге

В МЧС Санкт-Петербурга сообщили, что утром 26 июня произошло возгорание в церкви города, у здания загорелась кровля.

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Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что сообщение о пожаре на Приозерском шоссе, дом 12, корпус 1 поступило в 06:05.

«В кирпичном, обшитом деревом, размером 33 на 6 м 2016 года постройки здании церкви горит кровля по всей площади», — отмечается в заявлении.

По данным МЧС, в 07:52 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали.