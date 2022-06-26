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55 минут назад

В Нью-Йорке один человек погиб при наезде автомобиля на толпу пешеходов

Елена Прошина

В Бруклине, одном из районов Нью-Йорка, автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов. В результате происшествия один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

ЧП в США: Автомобиль влетел в толпу пешеходов
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, инцидент произошел около 19:15 по местному времени (02:15 мск 26 июня). Правонарушитель пытался уйти от погони правоохранительных органов и выскочил на тротуар. В результате происшествия погиб 67-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Один из них — восьмилетний ребенок — находится в критическом состоянии.

Полиция задержала преступника и взяла под стражу.

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