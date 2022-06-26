ЧП в США: Автомобиль влетел в толпу пешеходов

В Бруклине , одном из районов Нью-Йорка , автомобиль на большой скорости врезался в толпу пешеходов. В результате происшествия один человек погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

По информации издания, инцидент произошел около 19:15 по местному времени (02:15 мск 26 июня). Правонарушитель пытался уйти от погони правоохранительных органов и выскочил на тротуар. В результате происшествия погиб 67-летний мужчина. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Один из них — восьмилетний ребенок — находится в критическом состоянии.