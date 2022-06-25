"Поток воды подхватил его и унес в море": что известно о трагедии в Сочи

Позапрошлой ночью в поселке Зубова Щель, который находится в 50 километрах от центра Сочи, разгул стихии закончился трагедией. Из-за залпового ливня мощным потоком воды в море унесло два автомобиля, в салонах которых находились семеро туристов, трое из которых дети. Они приехали на отдых из Ставропольского края. 42-летнего мужчину удалось спасти. Корреспондент "РГ" побывала на месте ЧП и пообщалась с местными жителями.

Фото: Ирина Белова/РГ Ирина Белова/РГ

- Мы не видели туристов, которых унесло в море, у нас всегда много отдыхающих, - с порога сообщает местная жительница Людмила. - Места живописные и пляж хороший. Правда, сейчас он разрушен. У соседей унесло несколько автомобилей, вода заходила в дома, пострадали дворы, техника, мебель, вещи. Я живу здесь уже 35 лет, с 1987 года, как вышла замуж. Переехала с Кубани, а муж местный. В ту роковую ночь мы спали на втором этаже с мужем и сыном, услышали сильный дождь, спустились вниз, чтобы убрать телевизор, но из-за шума дождя и моря не слышали никаких криков. У нас затопило только подвал. После стресса мы с мужем, который пережил инсульт, еще никак не можем прийти в себя.

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Территория вокруг выглядит разрушенной. Дома устояли, а конструкции полегче, например, заборы словно вырвало с корнем из земли. Земельные участки оказались под толстым слоем грязи.

По словам местных жителей, последний раз подобный разгул стихии случился в 1990-е годы, когда над ущельем Зубова Щель строили мост. К слову, самый высокий в России. Здесь стояли "КамАЗы", подъемные краны, бетономешалки, строительные вагончики - все смыло водой. Тогда утонули отец с сыном, которые приехали из Краснодара отдохнуть у моря.

- Туристов всегда предупреждают об опасности стихии, - продолжает Людмила. - И в этот раз приезжал наряд полиции с мигалкой и рупором и просил покинуть место, но те отмахнулись. У нас обычно в сезон останавливаются человек по 20-30 на машинах и с палатками. Когда засуха, речка течет маленьким ручейком, но мы все равно предупреждаем приезжих, а они в ответ смеются: "Разве такой ручеек может что-то сделать?" А он снес все за пять минут, как только вода хлынула с гор. Мощный поток реки превратился в сплошное море.

От нынешних беспечных отдыхающих с детьми остались только мирно лежащие на земле и досках игрушечная машина и плавательный круг в виде пингвина. Слева от берега стихия припарковала старый трактор, свисающий над высоким берегом, а справа - перевернутый вагончик и автомобиль "Жигули" белого цвета.

- Это машина моего тестя Хачика, он здесь работает сторожем, - отмечает молодой человек, представившийся Вовой Аветисяном, который помогает другу разбирать завалы из поваленных деревьев рядом с местом трагедии. - Он услышал ночью крики и вышел помочь, но поток воды подхватил его и унес в море за три километра. После того как он пять часов продержался наплаву, его спасли и госпитализировали.

Местные супруги Татьяна и Борис Тодераш в ту злополучную ночь потеряли любимую собаку.

- Беня утонул, - со слезами на глазах говорит хозяйка, проводя экскурсию по придомовой территории. - Потом мы его нашли и похоронили. Живность все-таки, жалко. Он прожил у нас пять лет. А вторая собака спаслась, но очень скучает по Бене. Пират успел запрыгнуть на холодильник, который застрял между деревьями. Холодильник, полный продуктов, а света нет. Так и живем.

Их дому уже 50 лет, а поселку - 150. Около сотни частных домов и, по официальной статистике десятилетней давности, более 250 жителей. И всего одна улица - Амурская. Хотя на доме семьи Тодераш значится другая - Зубова Щель, а по прописке у них вообще нет улицы - просто поселок Зубова Щель, дом 10. Как так получилось, им никто не объясняет, но они беспокоятся, что из-за этого они, живя в "доме без адреса", не получат законной компенсации.

- Как думаете, сколько времени вам понадобится, чтобы привести в порядок свое жилище? - поинтересовалась на прощанье у хозяев.

- А вы приезжайте года через два, к тому времени мы здесь все расчистим, - улыбается Борис Тодераш, вывозя очередную тачку с грязью со своего двора.

Тем временем

Пока обнаружили два тела женщин 37 и 39 лет, которых унесло в море. Поиски остальных пострадавших продолжаются. На месте происшествия работает начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин. За сегодняшний день спасатели ЮРПСО обследовали береговую полосу площадью 35 квадратных километров от устья реки Чемитоквадже до поселка Каткова Щель (реки Чухукт) и Лазаревского. Также специалисты задействовали два катера и вертолет Ка-32. К поисково-спасательным работам привлечены 105 человек и 28 единиц техники.

Автомобиль марки УАЗ одной из местных жительниц Сочи унесло в море, о чем она сняла проникновенное видео. "Вон он, мой "уазик". Колесики одни торчат", - горько плача, сообщила женщина. Отметим, что на момент происшествия в машине никого не было.