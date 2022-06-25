В Воронежской области задержали мать, бросившую в лесу младенца

В Воронежской области в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Установлено, что 22 июня местные жители по дороге к СНТ «Дзержинец-2» в Семилукском районе обнаружили в детской сумке-переноске новорожденного мальчика. Ребенка госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь. Мальчик не умер, потому что его вовремя обнаружили и оказали медицинскую помощь.

Следователи совместно с полицейскими установили личность матери новорожденного. Ей оказалась 37-летняя местная жительница. Вечером 21 июня она родила ребенка в селе Нижняя Ведуга и оставила его в сумке в лесополосе, понимая, что он может замерзнуть насмерть. Малыш стал ее восьмым несовершеннолетним ребенком, Женщина не собиралась его воспитывать, так как у нее не было денег.