В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Парень уронил девушку с моста в канал Грибоедова. Видео

Александр Кузьмин

Романтическая шалость привела к госпитализации двух пострадавших в Петербурге. Парень уронил девушку в воду, а спас её незнакомец. Об этом сообщает "Фонтанка". Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "SHOT".

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Александр 22 июня, накануне около 20:00 на Казанском мосту парень поднял девушку на руки и, видимо, в шутку перекинул через гранитное ограждение. Возлюбленная оказалась над водой, сил удержать её не хватило. Через несколько секунд девушка упала в воду. Её течением начало сносить под мост. Брошенный кем-то из прохожих спасательный круг также не помог, его тоже подхватило водой и унесло. Пока парень растерянно наблюдал за происходящим с моста, за его девушкой нырнул незнакомец.

На место вызвали скорую. Пострадавшую девушку отвезли в больницу им. Раухфуса, её спасителя — в Мариинскую. Обоих с подозрением на переохлаждение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Происшествия,Общество,Видео,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители