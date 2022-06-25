Романтическая шалость привела к госпитализации двух пострадавших в Петербурге . Парень уронил девушку в воду, а спас её незнакомец. Об этом сообщает "Фонтанка" . Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал "SHOT" .

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Александр 22 июня, накануне около 20:00 на Казанском мосту парень поднял девушку на руки и, видимо, в шутку перекинул через гранитное ограждение. Возлюбленная оказалась над водой, сил удержать её не хватило. Через несколько секунд девушка упала в воду. Её течением начало сносить под мост. Брошенный кем-то из прохожих спасательный круг также не помог, его тоже подхватило водой и унесло. Пока парень растерянно наблюдал за происходящим с моста, за его девушкой нырнул незнакомец.