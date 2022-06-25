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59 минут назад

Появились подробности стрельбы в Осло

Илья Родин

Представитель норвежской полиции Кристиан Хатло заявил на пресс-конференции, что подозреваемым по делу о стрельбе в столице страны является гражданин Норвегии иранского происхождения. Об этом пишет РИА «Новости».

«Подозреваемый – гражданин Норвегии родом из Ирана. Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта», - подчеркнул Кристиан Хатло.

Он отметил, что в ходе следствия список статей, по которым предъявляются объявления, может измениться. Сотрудник правоохранительных органов уточнил при этом, что стрелок действовал в одиночку. При задержании у него изъяли автомат и пистолет.

«Есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти. Это одна из гипотез», - рассказал полицейский.

Он добавил, что подозреваемому 42 года, он ранее попадал в поле зрения ведомства.

Агентство напомнило, что в ночь на субботу, 25 июня, в Осло произошла стрельба. В ее результате погибли 2 человека. Кроме того, трое находятся в тяжелом состоянии, 11 получили легкие ранения. В общей сложности пострадал 21 человек.

Сегодня, 25 июня, в Осло должен был состояться гей-парад. После стрельбы в гей-баре и ночном клубе The London Pub все мероприятия пришлось отменить, уточняет Telegram-канал «Подъем».

Полиции удалось задержать стрелка поблизости от места преступления. Гражданские лица оказали активную помощь полиции, а также позаботились о пострадавших, дополняет РЕН ТВ.

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