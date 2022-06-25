В Москве обрушился мост на Симферопольском шоссе

На Симферопольском шоссе в Москве обрушился строящийся мост. Данные о пострадавших пока отсутствуют. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Фото: ДТП и ЧП МОСКВА и МО, Telegram ДТП и ЧП МОСКВА и МО, Telegram

Инцидент произошел утром в субботу, 25 июня. Мост переломился пополам и рухнул на проезжую часть. Специалисты устраняют последствия, уточняет «Газета.Ru».

В Пермском крае на участке трассы от Перми до Екатеринбурга грузовик снес опору пешеходного моста, напоминает телеканал «Звезда».