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2 часа назад

В Москве обрушилась балка на Симферопольском шоссе

Илья Родин

На Симферопольском шоссе в Москве обрушилась балка строящегося моста. Данные о пострадавших пока отсутствуют. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Инцидент произошел утром в субботу, 25 июня. Мост переломился пополам и рухнул на проезжую часть. Специалисты устраняют последствия, уточняет «Газета.Ru».

В Пермском крае на участке трассы от Перми до Екатеринбурга грузовик снес опору пешеходного моста, напоминает телеканал «Звезда».

Причиной произошедшего в мае ДТП, с высокой долей вероятности, стало то, что водитель «КамАЗа» ехал «с открытым кузовом и задел конструкцию».

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