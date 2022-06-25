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1 час назад

Депутат Народного совета ДНР получил ранение в боях

ТАССиещё 1

Депутат донецкого Народного совета Евгений Гриценко - один из парламентариев-военнослужащих - получил серьезное ранение и проходит реабилитацию, ряд других депутатов продолжают принимать участие в боевых действиях, сообщил ТАСС председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Депутат ДНР получил ранение в боях
Фото: ТАССТАСС

"Среди депутатов есть действующие военнослужащие, которые сейчас принимают участие в освобождении населенных пунктов республики. Знаменитой Шахтерской дивизией, например, руководит наш депутат Константин Кузьмин. Принимали и принимают участие в боевых действиях Дмитрий Огилец, Александр Камышов, Михаил Рымарь и другие. Действительно, серьезное ранение в бою получил депутат парламента Евгений Гриценко, в данный момент он еще проходит реабилитацию", - сказал собеседник агентства.

Председатель парламента отметил, что не делит депутатских корпус по принципу участия в боевых действиях, так как "у каждого сегодня свой фронт".

"Кто-то из депутатов стоит на передовой, а кто-то приезжает в подразделения с провизией, рациями, квадрокоптерами и другими полезными вещами, которых никогда не бывает в избытке. Женская половина парламента больше сосредоточена на работе с гражданскими лицами, содействии налаживанию мирной жизни населения, но многие также помогают военным", - добавил Бидевка.

Происшествия,Владимир Бидевка,Константин Кузьмин,Евгений Гриценко,
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