Депутат ДНР получил ранение в боях

"Кто-то из депутатов стоит на передовой, а кто-то приезжает в подразделения с провизией, рациями, квадрокоптерами и другими полезными вещами, которых никогда не бывает в избытке. Женская половина парламента больше сосредоточена на работе с гражданскими лицами, содействии налаживанию мирной жизни населения, но многие также помогают военным", - добавил Бидевка.