Умер ребенок, раненный в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Ребенок 2009 года рождения, получивший ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка, умер в больнице. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.