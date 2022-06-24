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19 минут назад

Суд вынес приговор сыну экс-премьера Дагестана за убийство студентки

Вечерняя Москваиещё 9

Измайловский районный суд Москвы вынес приговор сыну бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидову за убийство студентки МГИМО. Об этом в пятницу, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщила в пресс-службе суда.

Суд вынес приговор сыну экс-премьера Дагестана за убийство студентки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меджидова признали виновным в убийстве и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания университета. Врачам не удалось ее спасти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Меджидов являлся бывшим молодым человеком погибшей девушки.

В 2021 году присяжные вынесли оправдательный вердикт Меджидову, признав недоказанной его вину в убийстве.

Происшествия,МГИМО,
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