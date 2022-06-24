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38 минут назад

Почти 500 человек эвакуировали из ТЦ «Речной» в Москве из-за сообщения о минировании

Вечерняя Москва

Около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Речной» в Москве из-за сообщения о минировании. Об этом в пятницу, 24 июня, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Сотни человек эвакуировали из столичного ТЦ
Фото: moscow-livemoscow-live

По словам собеседника «ВМ», здание покинули около 500 работников и посетителей.

Накануне, 22 июня эвакуация проводилась в торговом центре «Афимолл Сити» из-за информации о задымлении. Из здания вывели семь тысяч посетителей.

В связи с мероприятиями сообщалось, что выход № 3 станции «Деловой центр» был временно закрыт. Однако вскоре все выходы вернули к работе в штатном режиме.

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