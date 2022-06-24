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14 минут назад

В Сочи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после гибели людей в море

ТАССиещё 2

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели туристов в Сочи, чьи автомобили унесло в море при ухудшении погодных условий. Два человека уже найдены погибшими. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

СК РФ возбудил дело после гибели людей в море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении шести человек, в том числе детей, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст.109 УК РФ). В результате проведенных поисковых мероприятий в акватории Черного моря был обнаружен 42-летний мужчина, который в момент произошедшего находился в одном из автомобилей, он доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. В настоящее время также обнаружены тела 37- и 39-летней женщин, которые в момент происшествия также находились в данных транспортных средствах", - говорится в сообщении ведомства.

Происшествия,Следственный комитет,
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