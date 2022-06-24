В Волгоградской области двухлетний мальчик отравился бензином

В Волгограде двухлетний мальчик выпил бензин и попал в больницу. Об этом сообщает портал V1.RU.

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Инцидент произошел в Котельниковском районе. По данным источника, вещество ребенок употребил случайно. После случившегося пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу № 25 Волгограда. В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Сейчас ребенка готовят к выписке.

Врач-токсиколог полагает, что, вероятно, мальчика госпитализировали в первые часы после отравления, что позволила врачам спасти его жизнь.