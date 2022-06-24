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1 час назад

В Волгоградской области двухлетний мальчик отравился бензином

Газета.Ruиещё 2

В Волгограде двухлетний мальчик выпил бензин и попал в больницу. Об этом сообщает портал V1.RU.

В Волгоградской области двухлетний мальчик отравился бензином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Котельниковском районе. По данным источника, вещество ребенок употребил случайно. После случившегося пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу № 25 Волгограда. В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Сейчас ребенка готовят к выписке.

Врач-токсиколог полагает, что, вероятно, мальчика госпитализировали в первые часы после отравления, что позволила врачам спасти его жизнь.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге малолетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Ребенок отравился моющим средством, которое находилось у него дома.

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