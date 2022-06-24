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51 минуту назад

Приезжий строитель избил и сжег знакомого в Подмосковье

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В подмосковном Клину приехавший из Костромы строитель убил и сжег своего знакомого, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. По данным ведомства, конфликт, закончившийся жестоким убийством, произошел 19 июня «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Подозреваемый арестован.

Приезжий строитель избил и сжег знакомого в Подмосковье
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.comAleksander Polyakov / Globallookpress.com

«По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы», - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом»).

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел вблизи поселка Дятково, где они работали на стройке. Обвиняемый избил своего оппонента и бросил в бессознательном состоянии до следующего утра. Увидев, что тот так и не пришел в себя, преступник затащил его в бытовку и поджег ее.

Увидевшие огонь соседи вызвали пожарных. Тело погибшего обнаружено после тушения. Обвиняемый был госпитализирован с ожогами.

Следователи изъяли предметы, имеющие значение для следствия, допросили обвиняемого и свидетелей, назначили судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и пожарно-техническую экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Ранее сообщалось об убийстве жителем Подмосковья двух своих собутыльников.

Происшествия,Следственный комитет,
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