Приезжий строитель избил и сжег знакомого в Подмосковье

«По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы», - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом»).

По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел вблизи поселка Дятково, где они работали на стройке. Обвиняемый избил своего оппонента и бросил в бессознательном состоянии до следующего утра. Увидев, что тот так и не пришел в себя, преступник затащил его в бытовку и поджег ее.