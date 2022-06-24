Трое детей находились в унесенных в море машинах в Сочи

В автомобилях, которые унесло в Черное море у поселка Зубова щель в Сочи 24 июня, находились трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Следователи организовали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения детей из-за резкого ухудшения погодных условий.

«Согласно полученным данным, в ночь на 24 июня 2022 года в результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня рек в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля», — рассказали следователи.

Напомним, что ранее сообщалось, что одного человека удалось найти живым, еще одного обнаружили погибшим. В прокуратуре Краснодарского края отмечают, что в одном из автомобилей может находиться годовалый ребенок. Выживший 43-летний мужчина находится в городской больнице №1, у него диагностировали общее переохлаждение.