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46 минут назад

Трое детей находились в унесенных в море машинах в Сочи

Елена Прошина

В автомобилях, которые унесло в Черное море у поселка Зубова щель в Сочи 24 июня, находились трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трое детей находились в унесенных в море машинах в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи организовали доследственную проверку по факту безвестного исчезновения детей из-за резкого ухудшения погодных условий.

«Согласно полученным данным, в ночь на 24 июня 2022 года в результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня рек в акваторию Черного моря течением реки смыло два легковых автомобиля», — рассказали следователи.

Одного из унесенных потоком воды в море россиянина нашли мертвым

Напомним, что ранее сообщалось, что одного человека удалось найти живым, еще одного обнаружили погибшим. В прокуратуре Краснодарского края отмечают, что в одном из автомобилей может находиться годовалый ребенок. Выживший 43-летний мужчина находится в городской больнице №1, у него диагностировали общее переохлаждение.

Отметим, что несколько дней на территории Сочи действовало штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, сильный ветер и подъем уровня воды в реках.

Происшествия,Следственный комитет,
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