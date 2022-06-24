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42 минуты назад

Уроженец США ударил российского полицейского кирпичом по голове

Lenta.ru

В центре Москвы 28-летний уроженец США ударил полицейского кирпичом по голове. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уроженец США ударил российского полицейского кирпичом по голове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, днем 16 июня стражи порядка приехали к одному из домов в Милютинском переулке после сообщения о том, что там находится неадекватный человек. Полицейские обнаружили там мужчину, который размахивал руками и угрожал причинить себе вред. Когда один из правоохранителей приблизился к нему, тот поднял с земли кирпич и напал на полицейского.

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У пострадавшего медики диагностировали сотрясение мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья. По факту случившегося возбудили дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Впоследствии выяснилось, что злоумышленник родился в Нью-Йорке, в настоящее время он зарегистрирован в подмосковных Котельниках.

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