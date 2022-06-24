Уроженец США ударил российского полицейского кирпичом по голове

По его словам, днем 16 июня стражи порядка приехали к одному из домов в Милютинском переулке после сообщения о том, что там находится неадекватный человек. Полицейские обнаружили там мужчину, который размахивал руками и угрожал причинить себе вред. Когда один из правоохранителей приблизился к нему, тот поднял с земли кирпич и напал на полицейского.