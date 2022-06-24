Одного из унесенных потоком воды в море россиянина нашли мертвым

При проведении поисковых работ в Сочи, где ранее два легковых автомобиля унесло в море, одного человека нашли мертвым. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах российского региона пишет ТАСС.

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Поиски еще шестерых россиян продолжаются.

Ранее 24 июня стало известно, что в Краснодарском крае два легковых автомобиля, в которых находились люди, из-за непогоды унесло в Черное море. Инцидент произошел в районе поселка Зубова Щель на Кубани.