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26 минут назад

Опубликовано видео с места пожара в пассажирском поезде в ЯНАО

Александр Кузьмин

В Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар на железной дороге. Вагон пассажирского поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург, охватил огонь. Кадры с места происшествия опубликованы в российских новостных Telegram-каналах.

Все случилось на перегоне Ханымей – Ноябрьск-2. Там загорелся 13-й вагон пассажирского железнодорожного состава. Вагон был оцеплен, никто из людей не пострадал. Из-за инцидента движение поездов на участке было остановлено.

Причины ЧП устанавливаются. По предварительным данным, пожар мог устроить один из пассажиров. По данному факту прокуратурой инициирована проверка.

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