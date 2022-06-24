В Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар на железной дороге. Вагон пассажирского поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Оренбург, охватил огонь. Кадры с места происшествия опубликованы в российских новостных Telegram-каналах.

Все случилось на перегоне Ханымей – Ноябрьск-2. Там загорелся 13-й вагон пассажирского железнодорожного состава. Вагон был оцеплен, никто из людей не пострадал. Из-за инцидента движение поездов на участке было остановлено.