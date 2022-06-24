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35 минут назад

Дагестанский тренер спас шестерых из горящей машины в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев спас шесть человек из горящего автомобиля в столице, сообщило министерство спорта региона.

Дагестанский тренер спас шестерых из горящей машины в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Под утро услышал хлопок и побежал на место аварии. Как только увидел горящий автомобиль, сразу бросился вытаскивать пассажиров», – сказал Алиев, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным министерства, тренер спас шестерых, после этого за ними приехала скорая помощь.

Арсланбек Алиев – мастер спорта России международного класса. У него есть медали за выступление на чемпионатах России, также он владеет Кубком мира.

После окончания спортивной карьеры он начал тренировать новое поколение.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщали, что автомобиль Mercedes в центре Москвы нарушил правила движения и въехал в стену, погибли два человека, пострадали шестеро.

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