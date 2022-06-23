Сотрудница полиции два года скрывала устроенное ею ДТП

Сотрудница полиции Куртамышского района Курганской области два года скрывала устроенное ей ДТП, в котором пострадал мужчина. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

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По их словам, в 2020 году сотрудница полиции ехала за рулем служебной машины и сбила мужчину. В результате ДТП он сломал ногу. Женщина решила скрыть факт аварии и убедила пострадавшего не говорить об истинных причинах травмы в больнице, пообещав ему вознаграждение.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что провернуть данную аферу сотрудницу полиции подтолкнуло нежелание становиться виновницей ДТП. В качестве вознаграждения она предложила мужчине пять тысяч рублей и еду. Он согласился и в больнице сказал, что просто неудачно упал, а сотрудница полиции вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Однако в июне 2022 года в правоохранительные органы Курганской области позвонил неизвестный и рассказал об аварии. Сотрудники УСБ связались с пострадавшим и он поведал им настоящую причину травмы двухлетней давности.