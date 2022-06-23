Член экипажа Ан-30 рассказал о жесткой посадке в Якутии

У самолета Ан-30, совершившего 22 июня жесткую посадку в Якутии, мог отказать двигатель. Вероятную причину происшествия назвал член экипажа Владимир Виноградов в разговоре с телеканалом «Звезда».

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Он заявил, что командир принял правильное решение, посадив самолет.

«Очень опытный командир у нас, посадил очень грамотно. Все помогали, конечно, весь экипаж. Видите, без жертв обошлось...Вынужденная посадка», — рассказал член экипажа журналистам, навестившим экипаж в больнице.

По словам Виноградова, он получил травму позвоночника. Кроме того, мужчина испытывает трудности с дыханием. Штурман Ан-30 Борис Лыткин получил перелом ноги, ему наложили гипс. Пострадавшие заверили, что остальные члены экипажа самолета здоровы, но находятся в другом месте.

22 июня стало известно, что с экрана радаров пропал самолет Ан-30, следовавший по маршруту Якутск-Оленек. В последний раз экипаж судна выходил на связь в 30 километрах от аэропорта. Позже самолет нашли в 70 километрах от населенного пункта Оленек, где тот совершил жесткую посадку. На борту находились семь человек, погибших нет.