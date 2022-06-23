В Москве задержали вора в законе Сухумского

Сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего вора в законе Георгия Минашкина, другое имя которого — Заур Гвадзабия. Как сообщает «Прайм Крайм», в криминальном мире он известен как Заур Сухумский.

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Правоохранители остановили авторитета на Митинской улице в Москве 22 июня. При себе у него нашли наркотики.

На оперативной съемке Гвадзабия отрицает свою причастность к высшим слоям преступной иерархии и заявляет, что контакты с другими представителями преступного мира не поддерживает и никого из них не знает.