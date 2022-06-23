В Москве задержали вора в законе Сухумского

Сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего вора в законе Георгия Минашкина, другое имя которого — Заур Гвадзабия. Как сообщает «Прайм Крайм», в криминальном мире он известен как Заур Сухумский.
Правоохранители остановили авторитета на Митинской улице в Москве 22 июня. При себе у него нашли наркотики.
На оперативной съемке Гвадзабия отрицает свою причастность к высшим слоям преступной иерархии и заявляет, что контакты с другими представителями преступного мира не поддерживает и никого из них не знает.
Гвадзабия был коронован кутаисским кланом в 1999 году, однако спустя четыре года его лишили статуса за неподобающее поведению по решению авторитетов Мераба Джангвеладзе и патриарха Сухумской воровской семьи Како Кохии. Спустя 11 лет Зауру вернули звание.