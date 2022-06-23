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33 минуты назад

В Москве задержали вора в законе Сухумского

Елена Прошина

Сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнего вора в законе Георгия Минашкина, другое имя которого — Заур Гвадзабия. Как сообщает «Прайм Крайм», в криминальном мире он известен как Заур Сухумский.

В Москве задержали вора в законе Сухумского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правоохранители остановили авторитета на Митинской улице в Москве 22 июня. При себе у него нашли наркотики.

На оперативной съемке Гвадзабия отрицает свою причастность к высшим слоям преступной иерархии и заявляет, что контакты с другими представителями преступного мира не поддерживает и никого из них не знает.

Гвадзабия был коронован кутаисским кланом в 1999 году, однако спустя четыре года его лишили статуса за неподобающее поведению по решению авторитетов Мераба Джангвеладзе и патриарха Сухумской воровской семьи Како Кохии. Спустя 11 лет Зауру вернули звание.

Происшествия,Мераб Джангвеладзе,
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