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17 минут назад

В Москве умерла сбитая электросамокатом пенсионерка

Lenta.ruиещё 1

В московской больнице умерла пенсионерка, которую госпитализировали после наезда электросамоката. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

В Москве умерла сбитая электросамокатом пенсионерка
Фото: Валерий Матыцин/ТАССВалерий Матыцин/ТАСС

По его словам, инцидент произошел 14 июня на улице Ивана Франко. Сбитую электросамокатом 82-летнюю женщину доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом бедренной кости. В среду, 22 июня, пенсионерка скончалась.

По информации издания, правоохранительные органы проводят по факту происшествия проверку. Также назначена медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти женщины.

В России электросамокатчики часто становятся участниками дорожных происшествий. 22 июня в Химках мужчина на электросамокате выехал из-за угла дома и сбил 87-летнюю женщину. Момент инцидента попал на видео. У пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра. 6 июня в Москве после наезда электросамоката скончалась 83-летняя женщина. Врачи госпитализировали ее с переломом черепа, ребер и ноги, на следующий день пенсионерка умерла.

В марте Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством из-за скорости их передвижения. Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что теперь водители некоторых видов этого транспорта должны будут сдавать экзамены на права категории «М».

Лев Воропаев,Верховный суд,
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