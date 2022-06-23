В Москве умерла сбитая электросамокатом пенсионерка

В московской больнице умерла пенсионерка, которую госпитализировали после наезда электросамоката. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Валерий Матыцин/ТАСС

По его словам, инцидент произошел 14 июня на улице Ивана Франко. Сбитую электросамокатом 82-летнюю женщину доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом бедренной кости. В среду, 22 июня, пенсионерка скончалась.

По информации издания, правоохранительные органы проводят по факту происшествия проверку. Также назначена медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти женщины.

В России электросамокатчики часто становятся участниками дорожных происшествий. 22 июня в Химках мужчина на электросамокате выехал из-за угла дома и сбил 87-летнюю женщину. Момент инцидента попал на видео. У пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра. 6 июня в Москве после наезда электросамоката скончалась 83-летняя женщина. Врачи госпитализировали ее с переломом черепа, ребер и ноги, на следующий день пенсионерка умерла.