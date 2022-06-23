«Взрываются емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Всего их там находится десять штук», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что рядом с горящим зданием вплотную расположены еще два, общая площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе 16 человек и пять единиц техники от МЧС России.