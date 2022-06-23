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1 час назад

В подмосковных Электроуглях горит цех лакокрасочных покрытий

Газета.Ruиещё 3

В подмосковных Электроуглях произошел пожар в цехе с растворителями и лакокрасочными покрытиями, сообщает ТАСС.

По данным агентства, площадь пожара составляет 2,4 тыс. кв. метров. Горит третий этаж на всей площади, крыша здания обрушилась.

«Взрываются емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Всего их там находится десять штук», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что рядом с горящим зданием вплотную расположены еще два, общая площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет. К тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе 16 человек и пять единиц техники от МЧС России.

Ранее четыре человека погибли после взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области. Взрыв боеприпасов произошел при проведении погрузочно-разгрузочных работ на территории хранилища. Погибли четыре человека – трое военнослужащих и одна гражданская – заведующая складом.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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