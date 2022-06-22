В Сочи смерч вышел на берег

Мощный смерч вышел из моря на берег в Сочи и повредил пирсовое сооружение — аэрарий, погибших и пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил замруководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник.

Он отметил, что смерч вышел на берег в Лазаревском районе на пляже Судоверфи. Он повредил пирсовое сооружение аэрарий. На данный момент последствия природного бедствия оперативно устраняют на месте 20 человек. Пострадавших нет.

По данным интернет-портала «Кубань 24», 22 июня жители региона наблюдали несколько смерчей в море. В частности, один из них также вышел на берег и разрушил несколько находящихся на его пути конструкций, в том числе кафе «Нептун». Других подробностей происшествия пока нет.