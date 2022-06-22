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49 минут назад

Толпа избила участника Олимпийских игр в Дагестане

Елена Прошина

Толпа мужчин избила в Дагестане бойца смешанных единоборств Зелимхана Юсупова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил коллега Юсупова по MMA Максим Дивнич, передает «РИА Новости».

Толпа избила участника Олимпийских игр в Дагестане
Фото: соцсетисоцсети

«Нападение на Залимхана Юсупова. Один человек даже с пистолетом был. Говорят, что это из-за конфликта с Хадисом Ибрагимовым, который был у него ранее на турнире хардкор. Действие происходило в Дагестане», — подписал видео инцидента Дивнич у себя в Telegram.

На кадрах видно, как на идущего Юсупова нападает мужчина. Он наносит ему несколько ударов по лицу и валит на пол, после чего к нему присоединяется еще несколько человек, которые начинают избивать бойца ногами. Затем потасовка прекращается. На последних кадрах виден уже стоящий на ногах спортсмен с окровавленной головой с правой стороны.

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Юсупов занял 11-е место в турнире по вольной борьбе. Он выступал за сборную Таджикистана.

Происшествия,Максим Дивнич,
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