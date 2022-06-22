Толпа избила участника Олимпийских игр в Дагестане

Толпа мужчин избила в Дагестане бойца смешанных единоборств Зелимхана Юсупова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил коллега Юсупова по MMA Максим Дивнич, передает «РИА Новости».
«Нападение на Залимхана Юсупова. Один человек даже с пистолетом был. Говорят, что это из-за конфликта с Хадисом Ибрагимовым, который был у него ранее на турнире хардкор. Действие происходило в Дагестане», — подписал видео инцидента Дивнич у себя в Telegram.
На кадрах видно, как на идущего Юсупова нападает мужчина. Он наносит ему несколько ударов по лицу и валит на пол, после чего к нему присоединяется еще несколько человек, которые начинают избивать бойца ногами. Затем потасовка прекращается. На последних кадрах виден уже стоящий на ногах спортсмен с окровавленной головой с правой стороны.
В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне Юсупов занял 11-е место в турнире по вольной борьбе. Он выступал за сборную Таджикистана.