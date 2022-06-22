Певец Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет. Полное имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне 19 февраля 1977 года.

За свои 45 лет он достиг признания, был гостем на ток-шоу, а его песни заполняли эфиры на радио. “Рамблер” подготовил видеоподборку, в которую вошли яркие выступления Пьера Нарцисса.

Артист переехал в Россию к сестре в подмосковный Егорьевск, после чего он успешно прошел кастинг и снялся в фильме «Сибирский цирюльник».