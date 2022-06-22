В воинской части под Владимиром прогремел взрыв

В воинской части под Владимиром сдетонировал снаряд. В результате ЧП погибли 4 человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Инцидент произошел в складском помещении. Пострадали еще 4 человека, один из них доставлен в больницу, троим оказана помощь на месте.

Подробности происшествия уточняются. Официальных комментариев со стороны представителей оборонного ведомства и руководства региона пока не поступало.