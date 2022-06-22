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9 минут назад

Снаряд сдетонировал в воинской части под Владимиром

Елена Прошина

В воинской части под Владимиром сдетонировал снаряд. В результате ЧП погибли 4 человека. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В воинской части под Владимиром прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в складском помещении. Пострадали еще 4 человека, один из них доставлен в больницу, троим оказана помощь на месте.

Подробности происшествия уточняются. Официальных комментариев со стороны представителей оборонного ведомства и руководства региона пока не поступало.

Ранее в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края произошел взрыв пороха. В результате инцидента скончался один человек, еще восемь пострадали. Двое из пострадавших получили серьезные ожоги на 65% и 40% поверхности тела. Авиацией они были доставлены в больницу.

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