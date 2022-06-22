Второй за сутки самолет пропал с радаров в Якутии. Как сообщает Telegram-канал Shot, Ан-30 исчез в 30 километрах от аэропорта Оленек в Оленекском районе, в котором должен был приземлиться.

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Известно, что борт принадлежит компании НПП «Мир». По предварительной информации, самолет вез 6,3 тонны продуктов. На его поиски вылетел вертолет Ми-8.

Как сообщает РИА Новости, в МЧС подтвердили, что Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту. Отмечается, что авариный маяк судна не срабатывал. На борту находились пять человек.

Напомним, что 21 июня в Кобяйском районе Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, пассажир и одна тонна груза.