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30 минут назад

Второй за сутки самолет пропал с радаров в Якутии

Елена Прошина

Второй за сутки самолет пропал с радаров в Якутии. Как сообщает Telegram-канал Shot, Ан-30 исчез в 30 километрах от аэропорта Оленек в Оленекском районе, в котором должен был приземлиться.

Второй за сутки самолет пропал с радаров в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что борт принадлежит компании НПП «Мир». По предварительной информации, самолет вез 6,3 тонны продуктов. На его поиски вылетел вертолет Ми-8.

Как сообщает РИА Новости, в МЧС подтвердили, что Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту. Отмечается, что авариный маяк судна не срабатывал. На борту находились пять человек.

Напомним, что 21 июня в Кобяйском районе Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, пассажир и одна тонна груза.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Для поисков места крушения используется вертолет, работа спасателей осложняются плохой видимостью из-за погодных условий и горным рельефом местности.

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