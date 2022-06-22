Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области произошел в результате атаки беспилотника. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Только что заслушал очередной доклад о ликвидации пожара на вакуумной установке Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. По одной из версий, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», - сообщил Голубев.
В сети также появилось видео, где один из беспилотником летит в сторону НПЗ, после чего там происходит взрыв.
Напомним, пожар в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Красносулинском районе Ростовской области, произошел в среду утром. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. Спустя полтора часа огонь удалось потушить. По предварительным данным, никто не пострадал.