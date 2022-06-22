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1 час назад

Незнакомец пробрался в спальню Кейси Аффлека и испугал подругу актера

Актриса Кейли Кован, избранница Кейси Аффлека, обнаружила грабителя, проснувшись в своей спальне. Об этом сообщает TMZ.

Грабитель ворвался в дом Кейси Аффлека и его подруги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Злоумышленник ворвался в дом пары в Лос-Анджелесе, когда девушка была одна. Инцидент произошел рано утром 21 июня.

Кейли рассказала полиции, что закричала, и мужчина убежал. Тогда испуганная подруга артиста позвонила в экстренные службы, и преступника задержали. Его подозревают в попытке ограбления, поскольку он пытался найти что-то в соседней комнате, перерыв вещи.

Известно, что девушка не пострадала.

Ранее сообщалось, что преследовавшую актрису Софию Буш сталкершу арестовали в Лос-Анджелесе. По словам Буш, 36-летняя Джозеплин Кореааргуэлло регулярно появлялась возле дома актрисы. Кореааргуэлло арестовали на территории дома Софии Буш, когда она принесла туда подарки и цветы для звезды.

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